Чемпионат Италии. «Наполи» встретится с «Виртусом»
В понедельник, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Наполи» встретится с «Виртусом».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 22.30, «PalaEldo»
Положение команд: Виртус – 4-0, Венеция – 4-0, Тренто – 4-1, Брешия – 4-1, Милан – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-1, Наполи – 3-1, Дертона – 3-2, Скафати – 2-2, Варезе – 1-3, Виктория Либертас – 1-3, Ваноли Кремона – 1-3, Динамо Сассари – 1-4, Пистоя – 0-4, Тревизо – 0-4, Бриндизи – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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