Джейден Макдэниелс провел первую полноценную тренировку с «Миннесотой» после травмы, полученной в предсезонке
Легкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс провел первую полноценную тренировку с командой за последние три недели, сообщает обозреватель Алан Хортон.
Макдэниелс получил растяжение икроножной мышцы левой ноги во время предсезонного матча в Абу-Даби.
На этой неделе баскетболист продлил контракт на 5 лет и 136 миллионов долларов.
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