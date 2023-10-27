Джейден Макдэниелс провел первую полноценную тренировку с «Миннесотой» после травмы, полученной в предсезонке

Легкий форвард «Миннесоты» провел первую полноценную тренировку с командой за последние три недели, сообщает обозреватель Алан Хортон.

Макдэниелс получил растяжение икроножной мышцы левой ноги во время предсезонного матча в Абу-Даби.

На этой неделе баскетболист продлил контракт на 5 лет и 136 миллионов долларов.

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