Лука Дончич на телевидении о дебюте Лайвли: «Он сыграл просто #######. Ой, простите. Я слишком вымотался»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Дерек Лайвли Баскетбол

Разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича на послематчевом интервью спросили, как он оценит дебют новичка «Мавс» Дерека Лайвли.

«Невероятно. Я уже сказал ему – просто прекрасно. Не помню новичка, который так отлично себя проявил бы в своей первой игре. Я очень волновался в своем дебюте, а Лайвли даже виду не подал. Он сыграл просто #######. Ой, простите, простите. Я слишком вымотался», – сказал Дончич.

Затем на пресс-конференции Дончич объяснился: «В Словении это не ругательство. Правда. Мы таким образом желаем доброго утра».

Лайвли за полчаса на площадке набрал 16 очков и сделал 10 подборов, реализовав 7 из 8 бросков с игры.

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19 комментариев

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Pavel Harriss
всем ********* утро, господа)
+94
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ɔculpa
Честно скажу, я не знал про такого дебютанта, и когда включил матч в концовке третьей, сразу подумал "чего это ещё за Лайвли, откуда он взялся", так как на мой взгляд выглядит он постарше, чем на 19, я думал, его откуда-то выменяли, и никак не подумал бы, что это новичок. Играл человек на спокойняке как вполне себе опытный парень, интересно, что там будет дальше.
+32
-1
+31
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quznez
Ответ Lay's
Откройте букву "О"
есть такая буква, первая и последняя, крутите барабан.
+25
0
+25
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quznez
Ответ Lay's
ОТКРОЙТЕ БУКВУ "Н"
Так, откройте ещё две буквы.
вы хотите назвать всё слово и получить бан на два дня? ))
+20
0
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Lay's
Откройте букву "О"
+19
0
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arspurs9
Ответ ɔculpa
Честно скажу, я не знал про такого дебютанта, и когда включил матч в концовке третьей, сразу подумал "чего это ещё за Лайвли, откуда он взялся", так как на мой взгляд выглядит он постарше, чем на 19, я думал, его откуда-то выменяли, и никак не подумал бы, что это новичок. Играл человек на спокойняке как вполне себе опытный парень, интересно, что там будет дальше.
Визуально мне даже его игра понравилась больше, чем Виктора, как его уже называют
+9
0
+9
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mastadon
Кажется опять "переоцененный пухляш" Пончич посрамил хэйтеров, зарешав в концовке
+13
-4
+9
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Lay's
Ответ quznez
есть такая буква, первая и последняя, крутите барабан.
ОТКРОЙТЕ БУКВУ "Н"
+7
0
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Mitya78
Я был в Словении.

Никто доброго утра так не желал.
+6
0
+6
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Lay's
Ответ quznez
Так, откройте ещё две буквы. вы хотите назвать всё слово и получить бан на два дня? ))
Смотря какой суперприз ))
+3
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arspurs9
Ответ mastadon
Кажется опять "переоцененный пухляш" Пончич посрамил хэйтеров, зарешав в концовке
Это норма. Первую половину трансляции вчера читал рассуждения нескольких человек о том, как ужасен "Жирнич" и как Витек его раскатает и тд. В концовке матча они пропали)
+4
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nikita1708
Ответ Сергей Пузанков
Слово «Amazing» внесли в санкционные списки?
he played fucking amazing он сказал)
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Malay Saratov
Ответ Mitya78
Я был в Словении. Никто доброго утра так не желал.
может у тебя в Словении не было добрых утров ? С ихней ракией если переборщишь то утро будет недобрым
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Максим Столбов
Дух Евсеева и в НБА есть.
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antony18
сыграл получше, чем первая тройка драфта, ещё и команда выиграла
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Malay Saratov
Ответ Pavel Harriss
всем ********* утро, господа)
с новым годом, пошëль на ***"
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viewerigo
Ответ quznez
есть такая буква, первая и последняя, крутите барабан.
Ну если под звёздочками действительно спрятались семь букв, тогда первой может быть и П
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Сергей Пузанков
Слово «Amazing» внесли в санкционные списки?
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-1
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jabbar
Ответ quznez
есть такая буква, первая и последняя, крутите барабан.
Ох... не может быть!!
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