Лука Дончич на телевидении о дебюте Лайвли: «Он сыграл просто #######. Ой, простите. Я слишком вымотался»
Разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича на послематчевом интервью спросили, как он оценит дебют новичка «Мавс» Дерека Лайвли.
«Невероятно. Я уже сказал ему – просто прекрасно. Не помню новичка, который так отлично себя проявил бы в своей первой игре. Я очень волновался в своем дебюте, а Лайвли даже виду не подал. Он сыграл просто #######. Ой, простите, простите. Я слишком вымотался», – сказал Дончич.
Затем на пресс-конференции Дончич объяснился: «В Словении это не ругательство. Правда. Мы таким образом желаем доброго утра».
Лайвли за полчаса на площадке набрал 16 очков и сделал 10 подборов, реализовав 7 из 8 бросков с игры.
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Никто доброго утра так не желал.