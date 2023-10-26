Разыгрывающего « » на послематчевом интервью спросили, как он оценит дебют новичка «Мавс» Дерека Лайвли.

«Невероятно. Я уже сказал ему – просто прекрасно. Не помню новичка, который так отлично себя проявил бы в своей первой игре. Я очень волновался в своем дебюте, а Лайвли даже виду не подал. Он сыграл просто #######. Ой, простите, простите. Я слишком вымотался», – сказал Дончич.

Затем на пресс-конференции Дончич объяснился: «В Словении это не ругательство. Правда. Мы таким образом желаем доброго утра».

Лайвли за полчаса на площадке набрал 16 очков и сделал 10 подборов, реализовав 7 из 8 бросков с игры.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Перемен! «Индиана»

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru