«Детройт» заключит двусторонний контракт со Стэнли Умуде

«Пистонс» планируют подписать двусторонний контракт с атакующим защитником Стэнли Умуде (24 года, 198 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Умуде присоединился к тренировочному лагерю команды и по его итогам заработал место в составе. В четырех предсезонных матчах он набирал в среднем 9,3 очка при 43,8% реализации дальних бросков за чуть более 17 минут на паркете

В G-лиге в сезоне-2022/23 Умуде набирал в среднем 15,4 очка и 5,2 подбора за встречу при 38,5% из-за дуги.

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