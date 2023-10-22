Том Тибодо: «Все команды на Востоке стали сильнее»
Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо ожидает еще более ожесточенную борьбу в Восточной конференции в этом сезоне.
«У нас отличный состав. Они трудолюбивы, они неэгоистичны. Но мы понимаем, что нам предстоит еще более сложная задача. Все команды на Востоке стали сильнее.
Каждый матч будет битвой, и мы должны быть готовы принять принять этот вызов. Мы должны полностью выкладываться в каждом матче, но мы с нетерпением ждем начала сезона», – сказал Тибодо.
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