«Хорнетс» расстались с тремя игроками

« » отчислил разыгрывающего Террелла Брауна-младшего (25 лет, 188 см), атакующего защитника (29 лет, 196 см) и тяжелого форварда Натана Менса (25 лет, 203 см).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Хорнетс» начнут регулярный чемпионат-2023/24 домашней встречей с «Атлантой» 26 октября в 02:00 по московскому времени.

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