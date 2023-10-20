Франк Ниликина выбыл на неопределенный срок с повреждением колена

Теги травмы Шарлотт НБА Франк Ниликина Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Фрэнк Ниликина получил повреждение в предсезонном матче против «Бостона» (99:127).

«Хорнетс» объявили, что у француза гиперэкстензия колена левой ноги. Сроки восстановления защитника неизвестны.

Он успел провести 14 минут на паркете и набрать 2 очка при 1 из 5 с игры.

Ниликина пропустил чемпионат мира-2023 из-за травмы.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий