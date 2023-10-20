Франк Ниликина выбыл на неопределенный срок с повреждением колена

Разыгрывающий « » Фрэнк Ниликина получил повреждение в предсезонном матче против «Бостона» (99:127).

«Хорнетс» объявили, что у француза гиперэкстензия колена левой ноги. Сроки восстановления защитника неизвестны.

Он успел провести 14 минут на паркете и набрать 2 очка при 1 из 5 с игры.

Ниликина пропустил чемпионат мира-2023 из-за травмы.

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