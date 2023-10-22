«Уизардс» подписали и отчислили Малика Фиттса
«Вашингтон» расстался с тяжелым форвардом Маликом Фиттсом (26 лет, 203 см) после того, как подписал с ним негарантированный контракт.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
В прошлом сезоне Фиттс выступал в G-лиге за «Онтарио Клипперс».
В 18 матчах его показатели составили 9 очков и 4,4 подбора при 35,2% с игры и 25,9% из-за дуги.
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