«Уизардс» подписали и отчислили Малика Фиттса

« » расстался с тяжелым форвардом Маликом Фиттсом (26 лет, 203 см) после того, как подписал с ним негарантированный контракт.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В прошлом сезоне Фиттс выступал в G-лиге за «Онтарио Клипперс».

В 18 матчах его показатели составили 9 очков и 4,4 подбора при 35,2% с игры и 25,9% из-за дуги.

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