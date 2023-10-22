«Уизардс» подписали и отчислили Малика Фиттса

Теги переходы НБА Вашингтон Малик Фиттс Баскетбол

«Вашингтон» расстался с тяжелым форвардом Маликом Фиттсом (26 лет, 203 см) после того, как подписал с ним негарантированный контракт.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В прошлом сезоне Фиттс выступал в G-лиге за «Онтарио Клипперс».

В 18 матчах его показатели составили 9 очков и 4,4 подбора при 35,2% с игры и 25,9% из-за дуги.

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий