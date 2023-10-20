Тревион Уильямс и Владимир Бродзянски – самые ценные игроки 3-го раунда Еврокубка

Центровой « » Тревион Уильямс и форвард « » разделили звание MVP 3-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка.

Уильямс и Бродзянски оба заработали по 31 баллу в рейтинге эффективности.

Уильямс во встрече с «Литкабелисом» (99:74) набрал 15 очков и 11 подборов, на счету Бродзянски 22 очка и 6 подборов в матче с «Литкабелисом» (105:98 ОТ).

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