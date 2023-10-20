Тревион Уильямс и Владимир Бродзянски – самые ценные игроки 3-го раунда Еврокубка

Теги Еврокубок Ховентуд видео Ульм Владимир Бродзянски Тревион Уильямс Баскетбол

Центровой «Ульма» Тревион Уильямс и форвард «Ховентуда» Владимир Бродзянски разделили звание MVP 3-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка.

Уильямс и Бродзянски оба заработали по 31 баллу в рейтинге эффективности.

Уильямс во встрече с «Литкабелисом» (99:74) набрал 15 очков и 11 подборов, на счету Бродзянски 22 очка и 6 подборов в матче с «Литкабелисом» (105:98 ОТ).

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий