Тревион Уильямс и Владимир Бродзянски – самые ценные игроки 3-го раунда Еврокубка
Центровой «Ульма» Тревион Уильямс и форвард «Ховентуда» Владимир Бродзянски разделили звание MVP 3-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка.
Уильямс и Бродзянски оба заработали по 31 баллу в рейтинге эффективности.
Уильямс во встрече с «Литкабелисом» (99:74) набрал 15 очков и 11 подборов, на счету Бродзянски 22 очка и 6 подборов в матче с «Литкабелисом» (105:98 ОТ).
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