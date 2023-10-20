«Париж» со следующего сезона может стать участником Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Париж Баскетбол

«Париж» со следующего сезона может присоединиться к числу участников Евролиги.

Как сообщает немецкий журналист Руперт Фабиг, у «Парижа» есть договоренность с руководством турнира о переходе в Евролигу перед сезоном-24/25 вне зависимости от результата в нынешнем розыгрыше Еврокубка.

Французский клуб стартовал в Еврокубке-23/24 с трех побед.

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1 комментарий

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Вячеслав Лобачев
Будут как Асвелу накидывать ,конкуренции точно никакой
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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