«Париж» со следующего сезона может стать участником Евролиги

«Париж» со следующего сезона может присоединиться к числу участников .

Как сообщает немецкий журналист Руперт Фабиг, у « » есть договоренность с руководством турнира о переходе в Евролигу перед сезоном-24/25 вне зависимости от результата в нынешнем розыгрыше Еврокубка.

Французский клуб стартовал в Еврокубке-23/24 с трех побед.

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