«Париж» со следующего сезона может стать участником Евролиги
«Париж» со следующего сезона может присоединиться к числу участников Евролиги.
Как сообщает немецкий журналист Руперт Фабиг, у «Парижа» есть договоренность с руководством турнира о переходе в Евролигу перед сезоном-24/25 вне зависимости от результата в нынешнем розыгрыше Еврокубка.
Французский клуб стартовал в Еврокубке-23/24 с трех побед.
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