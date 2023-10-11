Арон Бэйнс в чемпионате Австралии набросился на судью, был удален с площадки и подрался с тренером соперника
Бывший центровой НБА Арон Бэйнс предстанет перед трибуналом Федерации баскетбола Австралии, которая определит игроку наказание за инцидент, произошедший во время недавнего матча австралийской лиги.
Бэйнс, выступающий за «Брисбен», играл в матче против «Кэрнса». На последней минуте второй четверти между 36-летним центровым и игроком соперника Латом Майеном произошла стычка.
Борясь за подбор, Майен ударил Бэйнса локтем, из-за чего бывший игрок НБА пришел в ярость и набросился на судью. Бэйнс сразу получил технический фол, а позже был удален с площадки.
На пути в раздевалку в перерыве Бэйнс вступил в перепалку с игроками «Кэрнса» и подрался с главным тренером соперника Адамом Фордом.
НБЛ объявила, что Майен дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 1 550 австралийских долларов (около 1000 долларов США). Бэйнсу предстоит трибунал, специальное слушание, на котором определяется наказание, которое получает игрок или клуб.
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