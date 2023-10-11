«Денвер» воспользовался опцией и продлил контракт Кристиана Брауна

« » воспользовался опцией и продлил контракт защитника (22 года, 198 см).

Соглашение Брауна продлено на третий год в его контракте новичка – сезон-24/25.

В дебютном для себя чемпионате НБА Кристиан набирал 4,7 очка и 2,4 подбора, став чемпионом лиги.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?