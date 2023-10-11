«Денвер» воспользовался опцией и продлил контракт Кристиана Брауна

Теги переходы Денвер НБА Кристиан Браун Баскетбол

«Денвер» воспользовался опцией и продлил контракт защитника Кристиана Брауна (22 года, 198 см).

Соглашение Брауна продлено на третий год в его контракте новичка – сезон-24/25.

В дебютном для себя чемпионате НБА Кристиан набирал 4,7 очка и 2,4 подбора, став чемпионом лиги.

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