По итогам тренерского совета РФБ планируется продлить полномочия тренеров мужских и женских сборных России U20, U18 и U16

Состоялись заседания женского и мужского тренерского совета , в ходе которых были заслушаны отчеты старших тренеров по подготовке сборных в 2023 году.

На обоих заседаниях было предложено продлить полномочия старших тренеров мужских и женских сборных России U20, U18 и U16 до февраля 2024 года.

«Также на тренерских советах обсуждались планы тренировочных мероприятий сборных и вопрос проведения товарищеских игр и турниров в наступившем сезоне. Так, мужская и женская сборные России «до 16 лет» примут участие в XXVII международном турнире памяти Рыженкова в декабре 2023 года. А для команд U18 и U20 планируется проведение сборов в рамках февральских «окон» и участие в ряде товарищеских матчей и/или турниров», – отмечается на сайте федерации.

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