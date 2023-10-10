«Кингз» расстались с Джереми Лэмбом

«Сакраменто» принял решение расстаться с опытным атакующим защитником (31 год, 196 см).

Ожидается, что после отчисления Лэмб присоединится к фарм-клубу «Кингз» в G-лиге, который базируется в Стоктоне.

Лэмб, выбранный под 12-м номером на драфте 2012 года, провел предыдущий сезон без команды . В сезоне-2021/22 он провел 17 матчей за «Кингз», набирая в среднем 7,9 очка, 3,5 подбора и 1,8 передачи.

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