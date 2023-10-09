Единая лига ВТБ представила репортаж с матча между «Зенитом» и ЦСКА в Санкт-Петербурге
Единая лига ВТБ представила репортаж, посвященный матчу между фаворитами «Зенитом» и ЦСКА, который состоялся в воскресенье в Санкт-Петербурге.
Московская команда добилась победы со счетом 80:76.
Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»
Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА
Комментарии