Единая лига ВТБ представила репортаж с матча между «Зенитом» и ЦСКА в Санкт-Петербурге

лига ВТБ представила репортаж, посвященный матчу между фаворитами « » и , который состоялся в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Московская команда добилась победы со счетом 80:76.

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