Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» против «Коннектикута», «Лас-Вегас» встретится с «Далласом»
Сегодня в рамках вторых полуфинальных матчей плей-офф женской НБА «Нью-Йорк» дома сыграет с «Коннектикутом», «Лас-Вегас» встретится с «Далласом».
Женская НБА
Плей-офф
1/2 финала (до 3-х побед)
Вторые матчи
НЬЮ-ЙОРК – КОННЕКТИКУТ
27 сентября. 3:00
«Коннектикут» ведет в серии – 1-0
ЛАС-ВЕГАС – ДАЛЛАС
27 сентября. 5:00
«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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