Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» против «Коннектикута», «Лас-Вегас» встретится с «Далласом»

Сегодня в рамках вторых полуфинальных матчей плей-офф женской НБА « » дома сыграет с «Коннектикутом», «Лас-Вегас» встретится с « ».

Женская НБА

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)

Вторые матчи

НЬЮ-ЙОРК – КОННЕКТИКУТ

27 сентября. 3:00

«Коннектикут» ведет в серии – 1-0

ЛАС-ВЕГАС – ДАЛЛАС

27 сентября. 5:00

«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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