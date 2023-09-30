Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» в гостях у «Коннектикута», «Лас-Вегас» – у «Далласа»
Сегодня в рамках третьих полуфинальных матчей плей-офф женской НБА «Нью-Йорк» в гостях сыграет с «Коннектикутом», «Лас-Вегас» – с «Далласом».
Женская НБА
Плей-офф
1/2 финала (до 3-х побед)
Третьи матчи
КОННЕКТИКУТ – НЬЮ-ЙОРК
30 сентября. 02:30
Счет в серии – 1-1
ДАЛЛАС – ЛАС-ВЕГАС
30 сентября. 04:30
«Лас-Вегас» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Зенит» взял Суперкубок, «Локо» за лето еще прибавил. Последний смотр сил перед сезоном завершен
Оладжувон берет по 50 тысяч долларов за обучение «дрим-шэйку». Он реально обдирает наивных молокососов?!
Комментарии