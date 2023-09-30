Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» в гостях у «Коннектикута», «Лас-Вегас» – у «Далласа»

Теги результаты женская НБА Коннектикут жен Нью-Йорк жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках третьих полуфинальных матчей плей-офф женской НБА «Нью-Йорк» в гостях сыграет с «Коннектикутом», «Лас-Вегас» – с «Далласом».

Женская НБА

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)

Третьи матчи

КОННЕКТИКУТ – НЬЮ-ЙОРК

30 сентября. 02:30

Счет в серии – 1-1

ДАЛЛАС – ЛАС-ВЕГАС

30 сентября. 04:30

«Лас-Вегас» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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