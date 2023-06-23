Генменеджер «Уизардс» о Кулибали: «Размах рук в 218 см сразу бросается в глаза. Взяли парня, который раскроется в долгосрочной перспективе»

Новый генеральный менеджер « » Уилл Доукинс объяснил, почему организация выменяла защитника Билаля Кулибали (18 лет, 199 см) у «Индианы».

Билаль набирал в среднем 6,1 очка и 3,1 подбора в 37 матчах чемпионата Франции за «Метрополитан».

«Мы постараемся обеспечить его всем необходимым, чтобы он достиг максимума своих возможностей. В конце концов, у него есть физические задатки, но он также очень опытный игрок. Когда все это объединится в единое целое, я думаю, получится игрок, которого мы ищем, и именно поэтому мы задрафтовали его так высоко.

Размах рук в 218 см сразу бросается в глаза. Для защитника он входит в один процент игроков по этому показателю. Если взять все измерения, а затем посмотреть на его атлетизм, то и в этом он, вероятно, войдет в один процент и здесь. Но мы видим от него и старание. Парень играет в контактный баскетбол и выкладывается и в нападении, и в обороне. Мы видим в нем универсального игрока.

Мы гонимся за чем-то здесь и сейчас. Взяли парня, который, по нашему мнению, раскроется в долгосрочной перспективе. С ним это займет некоторое время, и мы к этому готовы», – сказал Доукинс.

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