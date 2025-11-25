Карл-Энтони Таунс набрал 37 очков, «Нью-Йорк» обыграл «Бруклин» в 12-й раз подряд
Карл-Энтони Таунс помог «Нью-Йорку» снова обыграть «Бруклин», набрав 37 очков.
В матче против «Бруклина» центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс принес своей команде 37 очков, реализовав 14 из 20 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 6 из 6 штрафных.
На его счету также 12 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 33 минуты на паркете.
«Никс» победили «Нетс» (113:100) 12-й раз подряд. В последний раз «Бруклин» обыгрывал соседа 28 января 2023 года.
Самым результативным игроком «Нетс» стал форвард Ноа Клауни, установивший личный рекорд результативности (31 очко).
Российский защитник «сетей» Егор Дёмин отметился 9 очками (4 из 11 с игры, 1 из 8 из-за дуги), 6 подборами, 2 передачами и 1 перехватом.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости