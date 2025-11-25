  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Диллон Брукс о пересмотренном эпизоде со Смитом: «Да, я симулировал. Но никогда не видел, чтобы вознаграждали столько флопов у соперника»
8

Диллон Брукс о пересмотренном эпизоде со Смитом: «Да, я симулировал. Но никогда не видел, чтобы вознаграждали столько флопов у соперника»

Диллон Брукс снова раскритиковал судей НБА.

 Форвард «Санз» Диллон Брукс прокомментировал судейство в матче с «Хьюстоном» (92:114).

В одном из эпизодов судьи пересмотрели решение наказать Джабари Смита за удар локтем, посчитав, что Брукс слишком активно изображал жертву в этом эпизоде.

«Да, я симулировал в том моменте. Но никогда не видел, чтобы вознаграждали столько флопов у соперника. Было такое чувство, будто я попал в матч ФИБА. Все как в баскетболе ФИБА, где вас вознаграждают за симуляцию.

Это убило все наши удачные отрезки. Нам не давали вести нормальную борьбу, когда это делали «Рокетс», активно прихватывая наших ребят. Когда мы пытались это сделать, сразу же звучали свистки.

НБА нужно как-то это исправить. Им нужно проанализировать происходящее и подумать, что можно сделать», – считает Брукс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дуэйна Рэнкина
logoХьюстон
судьи
logoНБА
logoФиникс
logoДиллон Брукс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 43 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Сакраменто» (ОТ), 37 очков Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» победить «Кливленд» и другие результаты
25 ноября, 07:30
Удока вступил в перепалку с бывшим игроком «Рокетс» Бруксом, а затем рассмеялся
25 ноября, 04:47Видео
Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место
24 ноября, 20:01
Главные новости
Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»
вчера, 20:50
Гершон Ябуселе: «В прошлом году мой вес не был проблемой – почему стал в этом?»
вчера, 20:03
Евролига планирует масштабные изменения формата. «24 команды, две конференции, дополнительный турнир в середине сезона или Матч всех звезд»
вчера, 19:32
Туомас Иисало: «Мы наконец начинаем сплачиваться – не только на площадке, но и как коллектив»
вчера, 19:15
Джонатан Куминга планирует вернуться на площадку в матче с «Новым Орлеаном»
вчера, 19:01
Тим Макмэн: «Даллас» не хочет обменивать Кайри Ирвинга, а вот обмен Энтони Дэвиса в этом сезоне – вероятный сценарий»
вчера, 18:43
Кори Кисперт пропустит около трех недель из-за перелома большого пальца
вчера, 18:21
Евролига и Еврокубок возобновят проведение матчей в Израиле в декабре
вчера, 18:01
«Я врезал Карлу Мэлоуну прямо по голове». Кеньон Мартин рассказал, как отомстил за Айзейю Томаса спустя годы
вчера, 17:42
Стефен Карри пропустит около недели из-за ушиба четырехглавой мышцы бедра
вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи – Одеду Каташу: «Ты разрушаешь клуб. Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»
вчера, 21:41
Фанаты «Партизана» устроили эмоциональную встречу Желько Обрадовичу в аэропорту
вчера, 20:26Видео
Болельщики «Партизана» собрались в белградском аэропорту, чтобы встретить Желько Обрадовича
вчера, 17:12Фото
Желько Обрадович получит право расстаться с любым игроком, если останется в «Партизане» (Mozzart Sport)
вчера, 16:09
Николо Мелли: «Мы привыкли, что Мессина и Обрадович всегда на вершине. И потому кажется странным, когда их там нет»
вчера, 15:31
«Анадолу Эфес» интересуется Яннисом Сферопулосом
вчера, 14:20
Николас Лапровиттола пропустит еще месяц из-за травмы приводящей мышцы правого бедра
вчера, 11:25
Андреа Тринкьери – ведущий претендент на место главного тренера в «Партизане»
вчера, 09:40
Девонте Грэм дебютировал в Евролиге и помог «Црвене Звезде» обыграть «Олимпиакос»
вчера, 08:50
«Маккаби» склоняется в сторону увольнения Одеда Каташа и рассматривает кандидатуру Янниса Сферопулоса
вчера, 07:59