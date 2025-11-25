Диллон Брукс о пересмотренном эпизоде со Смитом: «Да, я симулировал. Но никогда не видел, чтобы вознаграждали столько флопов у соперника»

Диллон Брукс снова раскритиковал судей НБА.

Форвард «Санз» Диллон Брукс прокомментировал судейство в матче с «Хьюстоном» (92:114).

В одном из эпизодов судьи пересмотрели решение наказать Джабари Смита за удар локтем, посчитав, что Брукс слишком активно изображал жертву в этом эпизоде.

«Да, я симулировал в том моменте. Но никогда не видел, чтобы вознаграждали столько флопов у соперника. Было такое чувство, будто я попал в матч ФИБА. Все как в баскетболе ФИБА, где вас вознаграждают за симуляцию.

Это убило все наши удачные отрезки. Нам не давали вести нормальную борьбу, когда это делали «Рокетс», активно прихватывая наших ребят. Когда мы пытались это сделать, сразу же звучали свистки.

НБА нужно как-то это исправить. Им нужно проанализировать происходящее и подумать, что можно сделать», – считает Брукс.