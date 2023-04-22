Премьер-лига. Женщины. «Ника» сыграет с «Енисеем»

Теги результаты чемпионат России жен Енисей жен Ника жен Баскетбол

В субботу, 22 апреля, в решающем матче серии за 7-8-е места женского чемпионата России «Ника» из Сыктывкара дома сыграет с красноярским «Енисеем».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

За 7-8-е места (до двух побед)

Третий матч 

НИКА – ЕНИСЕЙ  

22 апреля. 18:30

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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