Премьер-лига. Женщины. «Ника» сыграет с «Енисеем»
В субботу, 22 апреля, в решающем матче серии за 7-8-е места женского чемпионата России «Ника» из Сыктывкара дома сыграет с красноярским «Енисеем».
Женщины
Премьер-лига
За 7-8-е места (до двух побед)
Третий матч
НИКА – ЕНИСЕЙ
22 апреля. 18:30
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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