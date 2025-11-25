Пропуск Дюрэнтом двух матчей может быть связан с рождением ребенка
Названа возможная причина пропуска матчей Дюрэнтом .
Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт пропускает матчи против своих бывших команд «Финикса» и «Голден Стэйт». Изначально сообщалось, что отсутствие 37-летнего баскетболиста обусловлено «семейными обстоятельствами».
Как рассказал в радиоэфире инсайдер из Финикса Джон Гамбадоро, пропуск Дюрэнтом двух встреч может быть связан с рождением у него ребенка.
«Один человек рассказал мне, что Кевин становится отцом. Я не могу утверждать, но слышал такую информацию», – заявил журналист.
Дюрэнт имеет среди болельщиков репутацию помешанного на баскетболе, над ним подшучивают по поводу якобы отсутствия личной жизни и избегания общения с противоположным полом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости