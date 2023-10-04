Джейлен Грин хочет сменить агентство

Атакующий защитник « » планирует отказаться от CAA в качестве своего представителя и рассматривает несколько вариантов. Решение ожидается в ближайшие недели, сообщает The Houston Chronicle.

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