Джейлен Грин хочет сменить агентство

Теги Хьюстон НБА Джейлен Грин Баскетбол

Атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Грин планирует отказаться от CAA в качестве своего представителя и рассматривает несколько вариантов. Решение ожидается в ближайшие недели, сообщает The Houston Chronicle.

За сезон-2023/24 Грин заработает 9,9 миллиона долларов. Летом 2024-го у «Рокетс» будет возможность продлить контракт Грина еще на один год за 12,5 млн.

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