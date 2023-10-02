Чемпион НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт» Ник Янг (38 лет, 201 см) продолжит карьеру в Гонконге.

Янг заключил контракт с клубом «Макау Блэк Бирз», его дебют состоится 27 октября в рамках TAT Tournament.

Последний раз в НБА Янг играл в сезоне-18/19 за «Денвер». Всего же на его счету 720 матчей в лиге со средними показателями 11,4 очка, 2,0 подбора и 1,0 передачи.

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