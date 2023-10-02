Ник Янг продолжит карьеру в клубе из Гонконга

Теги переходы НБА Ник Янг Баскетбол

Чемпион НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт» Ник Янг (38 лет, 201 см) продолжит карьеру в Гонконге.

Янг заключил контракт с клубом «Макау Блэк Бирз», его дебют состоится 27 октября в рамках TAT Tournament.

Последний раз в НБА Янг играл в сезоне-18/19 за «Денвер». Всего же на его счету 720 матчей в лиге со средними показателями 11,4 очка, 2,0 подбора и 1,0 передачи.

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4 комментария

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Антон Нестеренко
Ответ as7-sasha
Макао, вроде, не в Гонконге находится
ABL - азиатская лига, АСЕАН. Там сборная солянка из особых регионов Китая, Вьетнам, Филиппины... Да, будущая команда Свэгги не имеет отношения к Гонконгу. Это Макао - китайская автономия (Китай, но не совсем Китай)
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as7-sasha
Макао, вроде, не в Гонконге находится
+1
0
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Chistian Jadson
Спустя столько лет ))
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Алексей Никишин
Ответ Chistian Jadson
Спустя столько лет ))
Всегда.
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