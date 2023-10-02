Миленко Богичевич: «Автодору» нужно улучшить защиту и нападение»
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич назвал причины неудачного старта в новом сезоне Лиги ВТБ.
Саратовский клуб уступил в гостях дебютанту «Руне» со счетом 79:87.
«Поздравляю «Руну», они заслужили эту победу. Мы не так хорошо играли в защите. Это одна из главных причин нашего результата. Также с нами случился неприятный момент: по ходу матча мы потеряли одного из ключевых игроков.
Это только первый матч, сейчас нам нужно поработать над ошибками, улучшить защиту и нападение. Надеюсь, следующая игра сложится для нас лучше», – заявил Богичевич.
Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно
Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
Комментарии