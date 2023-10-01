Эртугрул Эрдоган: «В «Руне» собраны игроки с сильным характером»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Эртугрул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган после победы над «Автодором» в дебютном матче Лиги ВТБ заявил, что в его команде собраны игроки с сильным характером.

«В первую очередь, хотел бы поздравить игроков. Очень поздно собрались все вместе перед сезоном и до сих пор привыкаем друг другу. Это не быстрый процесс, нам нужно какое-то время.

Но я очень рад, что в нашей команде собраны игроки с сильным характером. Также стоит отметить, что мы новички Единой лиги ВТБ. Здорово, что клуб поддерживает наши попытки выстроить командную игру», – сказал Эрдоган.

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