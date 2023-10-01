Уэйн Эллингтон станет тренером по развитию игроков «Майами»

Теги Майами НБА Уэйн Эллингтон Баскетбол

Бывший игрок НБА Уэйн Эллингтон присоединился к тренерскому штабу «Майами» в качестве специалиста по развитию игроков, пишет Miami Herald.

Эллингтон был принят на работу после того, как Энтони Картер ушел в тренерский штаб «Гриззлис».

35-летний баскетболист, который провел свой последний год в НБА за «Лейкерс» в сезоне-2021/22, ранее выступал за «Хит» с 2016 по 2019 год.

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