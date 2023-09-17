Бобби Маркс: «Дрю Холидэй – икс-фактор. Если «Бакс» не смогут его сохранить, они будут в большой беде»

Теги Милуоки НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Инсайдер ESPN Бобби Маркс объяснил, почему разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй сыграет ключевую роль в решениях, которые будет принимать 2-кратный MVP Яннис Адетокумбо в следующем году.

«Меня беспокоит то, что будет происходить вокруг Дрю Холидэя. Это икс-фактор, за которым я буду следить, потому что Холидэй имеет право на продление контракта с 22 февраля и потенциально может стать свободным агентом в следующем году.

«Бакс», если они потеряют его, окажутся в большой беде. И готовы ли они платить Холидэю 61 млн долларов, которому будет 37 лет в последнем сезоне», – сказал Маркс.

В минувшем сезоне Холидэй второй раз в карьере поехал на Матч всех звезд. Показатели защитника составили 19,3 очка, 7,4 передачи и 5,1 подбора при 47,9% с игры и 38,4% из-за дуги.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий