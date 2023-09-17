Бобби Маркс: «Дрю Холидэй – икс-фактор. Если «Бакс» не смогут его сохранить, они будут в большой беде»
Инсайдер ESPN Бобби Маркс объяснил, почему разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй сыграет ключевую роль в решениях, которые будет принимать 2-кратный MVP Яннис Адетокумбо в следующем году.
«Меня беспокоит то, что будет происходить вокруг Дрю Холидэя. Это икс-фактор, за которым я буду следить, потому что Холидэй имеет право на продление контракта с 22 февраля и потенциально может стать свободным агентом в следующем году.
«Бакс», если они потеряют его, окажутся в большой беде. И готовы ли они платить Холидэю 61 млн долларов, которому будет 37 лет в последнем сезоне», – сказал Маркс.
В минувшем сезоне Холидэй второй раз в карьере поехал на Матч всех звезд. Показатели защитника составили 19,3 очка, 7,4 передачи и 5,1 подбора при 47,9% с игры и 38,4% из-за дуги.
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