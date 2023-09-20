Помощник генменеджера команды НБА считает, что вылет в первом раунде является причиной последних заявлений Янниса о возможном уходе из «Бакс». Тогда Адетокумбо сказал, что в спорте не бывает неудач

Аналитик Fox Sports Рик Бьюкер поделился мнением анонимного ассистента генерального менеджера команды , который считает, что вылет в первом раунде плей-офф в прошлом сезоне от «Майами» заставил 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо задуматься о своем будущем в организации.

В межсезонье грек неоднократно заявлял, что готов продолжить карьеру в другой команде, если «Милуоки» не сможет построить вокруг него чемпионский коллектив.

«По моему мнению,то, что случилось в первом раунде, стало причиной его позиции: «Я не говорю, что я не останусь, но мне нужно посмотреть, какая у нас команда. Являемся ли мы командой, вылетевшей в первом раунде? Или мы действительно команда уровня финала, которая в прошлом году по разным причинам проиграла в первом раунде?»

На самом деле я склоняюсь к тому, что это просто была неожиданная, уникальная ситуация, из-за которой они проиграли в первом раунде. В этом году они вполне могут выйти в финал НБА или финал конференции, и если это произойдет, то Яннису будет очень трудно уйти.

Но что они собираются делать? Кого выменивать? Не то чтобы у них была целая куча пиков или много места под потолком. Намерены ли они продлить контракт с Дрю? Если да, то я не думаю, что это гарантия того, что останется», – цитирует управленца Бьюкер.

После вылета в первом раунде Адетокумбо красноречиво высказал свою точку зрения, что в спорте не существует неудач.

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