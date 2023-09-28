Сэм Прести о том, стоит ли «Тандер» выменять звезду: «Нельзя выбирать краску для дома, который еще не куплен. Мы даже не знаем, где этот дом находится»

Теги НБА Сэм Прести Оклахома-Сити Баскетбол

Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести объяснил, почему организация отказывается от проведения обмена, который сразу сделает ее претендентом на титул.

«Нельзя выбирать краску для дома, который еще не куплен. Мы даже не знаем, где этот дом находится. Не знаем, в каком он стиле. Не знаем, сколько краски понадобится.

Мы не знаем, что у нас есть на данный момент», – сказал Прести.

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1 комментарий

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Daishi
Прести оно, конечно, виднее, но и затягивать с покупкой не стоит, а то главпрораб в лице ШГА может или место работы сменить или просто состариться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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