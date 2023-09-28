Сэм Прести о том, стоит ли «Тандер» выменять звезду: «Нельзя выбирать краску для дома, который еще не куплен. Мы даже не знаем, где этот дом находится»

Генеральный менеджер «Оклахомы» объяснил, почему организация отказывается от проведения обмена, который сразу сделает ее претендентом на титул.

«Нельзя выбирать краску для дома, который еще не куплен. Мы даже не знаем, где этот дом находится. Не знаем, в каком он стиле. Не знаем, сколько краски понадобится.

Мы не знаем, что у нас есть на данный момент», – сказал Прести.

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