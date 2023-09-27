Бродрик Томас приглашен в тренировочный лагерь «Клипперс»
Атакующий защитник Бродрик Томас (26 лет, 196 см) заключил негарантированный контракт с «Клипперс».
Томас с высокой вероятностью продолжит карьеру в фарм-команде калифорнийцев «Онтарио Клипперс».
Год назад Томас готовился к сезону вместе с «Бостоном», но не попал в итоговую заявку.
На счету игрока в общей сложности 44 матча в НБА со средними показателями 3,3 очка и 1,4 подбора за встречу.
О зарплатах игроков и неочевидном их влиянии на игровое время. Блог Ивана Лазарева
Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке
Комментарии