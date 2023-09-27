Бродрик Томас приглашен в тренировочный лагерь «Клипперс»

Атакующий защитник Бродрик Томас (26 лет, 196 см) заключил негарантированный контракт с «Клипперс».

Томас с высокой вероятностью продолжит карьеру в фарм-команде калифорнийцев «Онтарио Клипперс».

Год назад Томас готовился к сезону вместе с «Бостоном», но не попал в итоговую заявку.

На счету игрока в общей сложности 44 матча в со средними показателями 3,3 очка и 1,4 подбора за встречу.

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