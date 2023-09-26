Генеральный менеджер « » заявил, что доволен тем, как прошло межсезонье и в каком виде команда подходит к новому чемпионату.

Многолетние лидеры «Голден Стэйт» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин в межсезонье организовали несколько совместных тренировок для игроков обновленной команды.

«Ребята полностью сосредоточены на том, чтобы все сработало и мы провели хороший сезон.

Мне нравится то, в каком виде предстает наша команда в сентябре. Нам предстоит проделать гигантский объем работы, но фундамент заложен хороший», – заявил Данливи.

За последние несколько месяцев «Уорриорз» просмотрели от 40 до 50 игроков, которые претендуют на свободные 14-е и 15-е места в ростере. Источник рассказал ESPN, что одним из важных критериев для тех, кто хочет попасть в состав «воинов», является готовность укрепить командный дух и принять свою роль.

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