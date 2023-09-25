Тревор Килс присоединится к тренировочному лагерю «Тимбервулвз»

Теги возможные переходы Миннесота НБА Тревор Килс Баскетбол

«Миннесота» заключила контракт с атакующим защитником Тревором Килсом (20 лет, 196 см).

Килс поборется за место в составе в тренировочном лагере команды, информирует обозреватель Джон Кравчински из The Athletic.

В минувшем сезоне защитник выступал за «Нью-Йорк» на двустороннем контракте. Показатели защитника в G-лиге составили 14,5 очка, 3,5 передачи и 3 подбора при 42,5% с игры и 34,5% из-за дуги.

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