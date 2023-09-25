«Альба» продлила контракт с Маркусом Эрикссоном на сезон

« » продлила соглашение с атакующим защитником (29 лет, 203 см), сообщает Zeit.de.

Контракт был подписан на один год, информирует газета.

Эрикссон пропустил полтора года из-за различных травм. Защитник мог вернуться на паркет в концовке прошлого сезона, но вновь получил повреждение, потребовавшее операцию на колене.

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