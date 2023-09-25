«Альба» продлила контракт с Маркусом Эрикссоном на сезон
«Альба» продлила соглашение с атакующим защитником Маркусом Эрикссоном (29 лет, 203 см), сообщает Zeit.de.
Контракт был подписан на один год, информирует газета.
Эрикссон пропустил полтора года из-за различных травм. Защитник мог вернуться на паркет в концовке прошлого сезона, но вновь получил повреждение, потребовавшее операцию на колене.
Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке
Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго
Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема
Комментарии