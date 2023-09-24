Грант Уильямс: «Всегда буду высоко отзываться об Име Удоке, потому что он изменил мою карьеру. Он изменил мое отношение к себе и даже к своей игре»

Форвард « » рассказал, почему игроки « » так полюбили главного тренера за один полноценный сезон его работы в команде.

«Име очень красноречив. Он очень доходчиво объясняет, что от тебя требуется, но при этом очень критично относится к тебе и в то же время поддерживает.

То есть он совместил в себе все необходимое, чтобы успешно тренировать, поддерживая при этом контакт с игроками. Но он также очень хорошо разбирается в тактических аспектах игры.

При этом он еще и постоянно нацелен на победу. И я всегда буду высоко отзываться о нем, потому что Име изменил мою карьеру. Он изменил мое отношение к себе и даже к своей игре. Так что он один из моих любимых, если не самый любимый тренер, под руководством которого я когда-либо играл», – сказал Уильямс в эфире The Hoop Chat.

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