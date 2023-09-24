Грант Уильямс: «Всегда буду высоко отзываться об Име Удоке, потому что он изменил мою карьеру. Он изменил мое отношение к себе и даже к своей игре»

Теги Бостон Даллас Хьюстон Име Удока НБА Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Далласа» Грант Уильямс рассказал, почему игроки «Бостона» так полюбили главного тренера Име Удоку за один полноценный сезон его работы в команде.

«Име очень красноречив. Он очень доходчиво объясняет, что от тебя требуется, но при этом очень критично относится к тебе и в то же время поддерживает.

То есть он совместил в себе все необходимое, чтобы успешно тренировать, поддерживая при этом контакт с игроками. Но он также очень хорошо разбирается в тактических аспектах игры.

При этом он еще и постоянно нацелен на победу. И я всегда буду высоко отзываться о нем, потому что Име изменил мою карьеру. Он изменил мое отношение к себе и даже к своей игре. Так что он один из моих любимых, если не самый любимый тренер, под руководством которого я когда-либо играл», – сказал Уильямс в эфире The Hoop Chat.

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