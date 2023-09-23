Велимир Перасович: «УНИКС подойдет к старту чемпионата в оптимальной форме»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча с «Бешикташем» (68:75) в рамках борьбы за 5-8-е места Суперкубка Лиги ВТБ.
«Поздравляю «Бешикташ» с победой. Сегодня мы плохо сыграли в ключевых отрезках: много теряли мячи, показали плохую реализацию бросков, защищались нестабильно.
Но я уверен, что мы улучшим свою игру и подойдем к старту чемпионата Единой лиги ВТБ в оптимальной форме», – заявил Перасович.
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