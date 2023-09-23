Вячеслав Зайцев: «Отстоять титул УНИКСу будет сложнее»

Капитан УНИКСа Вячеслав Зайцев ожидает, что соперники в новом сезоне будут выходить против чемпионской команды с особым настроем.

– Говорят, что отстоять титул всегда сложнее, чем завоевать его. Насколько трудно это будет сделать?

– Конечно, все соперники настраиваются на чемпионскую команду вдвойне. Понятно, что отстоять титул будет сложнее. Но мы, естественно, постараемся защитить его.

– Летом вы подписали новый контракт с УНИКСом. Были предложения от других команд?

– Да, были предложения, но я хотел остаться в чемпионской команде. УНИКС предложил, и я остался.

– Результат в матче с «НН» не очень важен? Самое главное – выступление в сезоне?

– Ну, это тоже очень важные игры. С «Нижним Новгородом» в этом месяце играли уже третий матч. Мы знали, как они будут играть. Но они тоже хорошо подготовились и, к сожалению…

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