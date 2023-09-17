Андрей Мартюк о матче с ЦСКА в Суперкубке: «Будет интересно. Нужно учесть, что у них в межсезонье ушли два лидера – Милутинов и Швед – через которых строилась игра»

Центровой «Локомотива‑ » рассказал, что позволит команде добиться победы в матче с ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги.

– В четвертьфинале Суперкубка Единой лиги «Локо» предстоит встреча с ЦСКА. В минувшем сезоне Лиги ВТБ вы не пустили «красно‑синих» в финал. Наверное, очень символично, что соперниками в Суперкубке станут именно армейцы?

– Да, это будет интересно. Тут нужно учесть, что у них в межсезонье ушли два лидера – и – через которых тогда строилась игра. В принципе российский костяк армейцы сохранили, а вот по иностранцам состав немного изменился. Но это все равно интересно, и план на игру, думаю, у нас будет немного отличаться от того, чтобы было в полуфинале в том сезоне. Тем не менее задача прежняя – победить.

– Наблюдали за товарищескими встречами во время предсезонки?

– Про себя скажу, что не наблюдал. Вообще, больше смотрели наши игры, были их разборы. Плюс удалось увидеть игры «Зенита», «Руны» и «Енисея». Но в ближайшие дни у нас будут разборы, скаутинг, просмотр видео. Так что уже лучше узнаем нашего соперника.

– На ваш взгляд, в чем козыри «Локомотива» перед ЦСКА?

– Это сыгранность, это взаимопонимание. Потому что российский костяк уже достаточно давно у нас. Легионеры, которые пришли, хорошо вписались в команду. Внутри коллектива хорошие взаимоотношения.

– Эмил Райкович в интервью «Матч ТВ» заявил, что фаворитами предстоящего сезона считает «Зенит» и УНИКС. О чем это говорит?

– Ну, если он так считает, то это дополнительная маленькая мотивация для нас (смеется). Потому что и без этих его слов мотивация – огромная. А так, посмотрим – сезон длинный.

– А вы какие команды считаете фаворитами?

– Не могу сказать (смеется). Считаю фаворитами только нас.

– А по ощущениям как, готовы к завоеванию Кубка Белова в новом сезоне?

– Да. В прошлом сезоне играли в финале, но победили в нем. И тренеры, и все игроки говорят, что кажется не законченным дело. Чувствуем, что можем повторить выход в финал и даже улучшить свой результат, – сказал Мартюк корреспонденту «Матч ТВ».

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками