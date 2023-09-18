В сети появилось видео с тренировки суперзвезды НБА Леброна Джеймса в Нью-Йорке.

Джеймс отрабатывал бросок с ведения и после получения мяча.

38-летний игрок « » готовится провести 21-й сезон в НБА.

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