В сети появилось видео с тренировки Леброна Джеймса
В сети появилось видео с тренировки суперзвезды НБА Леброна Джеймса в Нью-Йорке.
Джеймс отрабатывал бросок с ведения и после получения мяча.
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