Джермейн О’Нил о смене игрового номера Хилда: «Каждый год команды чествуют игроков, которые в свое время были лучшими. «Пэйсерс» этого не делают»

Бывший игрок НБА Джермейн О’Нил на своей странице в соцсети отреагировал на новость о смене игрового номера Бадди Хилда – теперь защитник будет играть под «7».

«Я люблю Бадди и уважаю работу, которую он проделывает. Мое заявление к нему никак не относится.

Грустно наблюдать, как каждый год команды признают и чествуют игроков, которые в свое время были лучшими на площадке и за ее пределами, а «Пэйсерс» этого не делают. Это, мягко говоря, непонятно и разочаровывает!» – написал О’Нил.

6-кратный участник Матча всех звезд провел 8 лет карьеры в «Индиане» – все под седьмым номером.

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