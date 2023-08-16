Боян Дублевич, Кендрик Перри и Никола Вучевич – в заявке сборной Черногории на ЧМ-2023

Сборная Черногории определилась с составом на чемпионат мира.

В заявку вошли игрок «Зенита» Боян Дублевич и звезда «Чикаго» Никола Вучевич.

Состав сборной Черногории

Никола Иванович, , Игор Дробняк, Петар Попович, Владимир Михайлович, Андрия Славкович, Дино Радончич, Алекса Илич, Неманя Радович, , и .

Черногория сыграет в группе D с Египтом, Мексикой и Литвой.

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