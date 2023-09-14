Жан Монтеро, который принял решение покинуть «Гран-Канарию», получает 28 000 евро за сезон. «Эфес» предлагал 350 000 евро
Разыгрывающий сборной Доминиканской Республики Жан Монтеро не явился на сборы «Гран-Канарии» и выразил желание покинуть испанский клуб.
Как пишет журналист Давид Родригес из La Provincia, зарплата Монтеро в команде равняется 28 000 евро в год – минимально возможная. В предстоящем сезоне его зарплата могла увеличиться троекратно, однако баскетболисту не столь важна финансовая сторона вопроса – в прошлом сезоне он вел переговоры с командой, за которую бы играл со ставкой в 1500 евро в месяц, однако они прервались.
Отмечается, что баскетболист уважает тренера и партнеров по команде, однако руководство клуба мешает его интересам, поэтому он вынужден принять такие меры. Монтеро настроен решительно и не намерен выступать за «Гран-Канарию» в предстоящем сезоне.
Сообщалось, что «Анадолу Эфес» и «Уникаха» вели переговоры с защитником – турецкий клуб предлагал 350 000 евро в год.
Монтеро завершал прошлый сезон в аренде в «Бетисе», где он был признан лучшим молодым игроком ACB.
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