Жан Монтеро, который принял решение покинуть «Гран-Канарию», получает 28 000 евро за сезон. «Эфес» предлагал 350 000 евро

Теги Анадолу Эфес Уникаха Гран-Канария чемпионат Испании Жан Монтеро Баскетбол

Разыгрывающий сборной Доминиканской Республики Жан Монтеро не явился на сборы «Гран-Канарии» и выразил желание покинуть испанский клуб.

Как пишет журналист Давид Родригес из La Provincia, зарплата Монтеро в команде равняется 28 000 евро в год – минимально возможная. В предстоящем сезоне его зарплата могла увеличиться троекратно, однако баскетболисту не столь важна финансовая сторона вопроса – в прошлом сезоне он вел переговоры с командой, за которую бы играл со ставкой в 1500 евро в месяц, однако они прервались.

Отмечается, что баскетболист уважает тренера и партнеров по команде, однако руководство клуба мешает его интересам, поэтому он вынужден принять такие меры. Монтеро настроен решительно и не намерен выступать за «Гран-Канарию» в предстоящем сезоне.

Сообщалось, что «Анадолу Эфес» и «Уникаха» вели переговоры с защитником – турецкий клуб предлагал 350 000 евро в год.

Монтеро завершал прошлый сезон в аренде в «Бетисе», где он был признан лучшим молодым игроком ACB.

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3 комментария

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Tim Timson
это даже не за еду)
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Asanov
паспортистам эту новость не показывайте)
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quznez
Ответ Tim Timson
это даже не за еду)
Для Испании неплохая ЗП.
0
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