Жан Монтеро не явился на сборы и выразил желание покинуть «Гран-Канарию»

Теги происшествия Гран-Канария чемпионат Испании Жан Монтеро Баскетбол

«Гран-Канария» сделала официальное заявление по поводу ситуации с Жаном Монтеро. Разыгрывающий сборной Доминиканской Республики не явился на сборы команды и выразил желание покинуть испанский клуб.

«Несмотря на направленный игроку призыв присоединиться к тренировкам 11-го числа этого месяца вместе с остальными членами основного состава, игрок решил не появляться, также выразив желание «не подчиняться правилам клуба».

Из уважения к болельщикам, спонсорам и, в конечном счете, ко всем, кто является частью нашего клуба, мы не можем согласиться с этим в одностороннем порядке и без соблюдения условий, которые регулируют договорные отношения между клубом и игроком.

Поскольку иначе и быть не может, мы собираемся осуществить необходимые действия, чтобы изменить ситуацию в надежде, что господин Жан Монтеро немедленно вернется в команду и вместе нам удастся добиться больших спортивных успехов», – говорится в заявлении «Гран-Канарии».

Монтеро завершал прошлый сезон в аренде в «Бетисе», где он был признан лучшим молодым игроком ACB.

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