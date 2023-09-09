Товарищеские матчи. «Парма» обыграла «Минск»
Сегодня в рамах предсезонных товарищеских матчей пермская «Парма» обыграла белорусский «Минск».
Товарищеские матчи
Минск – Парма – 73:87 (21:18, 22:21, 13:31, 17:17)
9 сентября. 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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