Саша Груич о возможном переходе Шведа в «Црвену Звезду»: «Иностранцы в Сербии реально заряжаются и выдают свой лучший баскетбол»

Теги Алексей Швед Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Саша Груич Баскетбол

Бывший тренер сборной России Саша Груич отреагировал на слухи о возможном переходе россиянина Алексея Шведа в сербскую «Црвену Звезду».

«Конечно же, все прекрасно знают игровые качества Алексея Шведа. Думаю, что многие болельщики в Сербии его любят и уважают. Когда мы разговариваем о российском баскетболе, меня спрашивают о Шведе и его игре. Если, предположим, он перейдет в «Црвену Звезду», то там, наверное, для него будут по‑другому распределены роли. Но и сам Алексей уже повзрослел и наверняка свою роль найдет, если станет игроком клуба. Сам я не обладаю информацией относительно того, перейдет он в «Црвену Звезду» или нет. Слухи какие‑то, конечно, ходят. Но как бы то ни было, Алексей – один из самых результативных игроков Евролиги в последние годы. Уверен, что он поможет команде. Но не думаю, это игра будет в том же ключе, что раньше. Мне кажется, он будет точечно помогать команде своими качествами.

Важно отметить, что болельщики в Сербии не позволяют баскетболистам расслабляться. Давление идет все 40 минут игры. Если кто‑то не старается, болельщики игрока будут ругать или резко критиковать. Так что иностранцы, выступающие в Сербии, реально заряжаются и выдают свой лучший баскетбол, а потом подписывают хорошие контракты с другими европейскими топ‑клубами. Думаю, что Алексей будет очень мотивирован, больше будет стараться проявить свои качества на площадках Сербии.

У меня со Шведом хорошие взаимоотношения. Буду рад, если он станет игроком «Црвены Звезды». Мне 5-7 минут пешком до домашней арены команды. Если перейдет в клуб, с удовольствием увижусь с Алексеем, буду ходить на матчи и болеть за него», – заявил Груич.

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