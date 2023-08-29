Алексей Швед: «Если вы готовы, я готов приехать в «Црвену Звезду»

Бывший защитник ЦСКА Алексей Швед снова ответил сербским болельщикам, которые продолжают атаковать его социальные сети и уговаривать перейти к ним в команду.

«Если вы готовы, я готов приехать в « », – написал игрок.

После новостей о том, что «Црвена Звезда» ведет активные переговоры с Шведом, болельщики белградского клуба стали оставлять комментарии под постами игрока. Швед отреагировал, написав: «Привет, мои сербские друзья».

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