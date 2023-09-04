Винсент Сэнфорд продолжит карьеру в Израиле

Теги переходы чемпионат Италии чемпионат Израиля Винсент Сэнфорд Хапоэль Галиль Баскетбол

Атакующий защитник Винсент Сэнфорд (32 года, 193 см) подписал контракт с израильским клубом «Хапоэль Галиль».

Последние два сезона американец провел в Италии. 

В минувшем игровом году в матчах второго дивизиона в составе «Форли» Сэнфорд набирал 12,4 очка, 3,9 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

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