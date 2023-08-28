«Нижний Новгород» подписал Брайона Аллена

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Пари Брайон Аллен Баскетбол

«Нижний Новгород» подписал контракт с американским защитником Брайоном Алленом (31 год, 192 см).

Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон. 

В прошлом сезоне Аллен выступал за пермскую «Парму». В 12 матчах Лиги ВТБ он отметился статистикой в 16,8 очка (54,7% двухочковых, 42,2% трехочковых), 4,5 подбора, 3,8 передачи, 1,7 перехвата.

В середине сезона клуб и игрок приняли решение расстаться. Аллен уехал в Китай, где выступал за «Бейджинг Роял Файтерс», а летом успел помочь команде «Осос де Манати» в чемпионате Пуэрто-Рико.

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