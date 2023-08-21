«Нижний Новгород» расстался с Сайласом Мелсоном, который не прошел медосмотр

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Сайлас Мелсон Баскетбол

«Нижний Новгород» объявил об уходе из команды защитника Сайласа Мелсона (26 лет, 193 см), который не прошел медосмотр.

В минувшем розыгрыше Мелсон успел провести всего три игры за «Петким Спор», после чего выбыл из-за травмы. 

В июне нижегородцы согласовали с американцем условия 1-летнего контракта.

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