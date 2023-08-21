«Нижний Новгород» расстался с Сайласом Мелсоном, который не прошел медосмотр

«Нижний Новгород» объявил об уходе из команды защитника (26 лет, 193 см), который не прошел медосмотр.

В минувшем розыгрыше Мелсон успел провести всего три игры за «Петким Спор», после чего выбыл из-за травмы.

В июне нижегородцы согласовали с американцем условия 1-летнего контракта.

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