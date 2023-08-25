Шилде Дундау после поражения от Италии: «Мы молодая команда, нам нужно улучшать свою игру»

Разыгрывающий сборной Анголу Шилде Дундау после поражения от Италии (67:81) сказал, что команде нужно становиться лучше, чтобы достигнуть успеха.

«Мы боролись и проиграли. Нам нужно хорошо поработать перед оставшимися играми, и мы снова выложимся на максимум. Мы молодая команда, нам нужно улучшать свою игру. Это все, что я могу сказать», – сказал Дундау.

За 29 минут на паркете защитник набрал 19 очков, реализовав 6 из 12 с игры и 3 из 4 с линии.

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